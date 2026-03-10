По мнению руководителя «Авроры», обслуживание инфраструктуры должно осуществляться из субсидий, «тогда и бабушки за покупками полетят».

Ставки сборов в воздушных гаванях регионов России необходимо обнулить, а расходы должны покрываться путем субсидирования. Такое решение даст импульс развития частной авиации и сделает перелеты доступными для разных категорий пассажиров, заявил гендиректор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик. Его слова приводит РБК.

По мнению главы авиакомпании, сборы не должны ложиться на плечи пассажиров там, где заказчик и собственник инфраструктуры один — государство. Оно обязано покрывать такие расходы из бюджета. В этом случае «полетит и частная авиация, и бабушки за покупками», считает спикер.

Сухоребрик пояснил, что в небольших аэропортах такие сборы увеличивают себестоимость полета в разы. Поддерживать инфраструктуру приходится за счет гораздо меньшего количества рейсов в сравнении с крупными воздушными узлами. В итоге на сборы уходит 20—30 процентов себестоимости, а на обеспечение летной годности — 30—40 процентов.

Эксперт также предложил и другой вариант: сократить размер оплачиваемых услуг в аэропортах. Он привел в пример Японию, где ставки сборов устанавливает государство.

