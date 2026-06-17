Общество
17 июня 11:13
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«Вечерняя Казань»

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Что мотивирует россиян пользоваться кобрендинговыми картами

Региональные предпочтения по выбору бонусов различаются.

Что мотивирует россиян пользоваться кобрендинговыми картами

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Треть опрошенных россиян регулярно пользуется кобрендинговыми картами (сочетает функции платёжного инструмента и карты лояльности) во время покупок. Лидером по числу пользователей стал Северо-Западный округ (46%), где такие карты особенно популярны, сообщает пресс-служба ВТБ.

Абсолютное большинство респондентов (63%) считают, что кешбэк рублями за покупки – наиболее привлекательный вариант бонусов за использование кобрендинговой карты. 16% опрошенных предпочитают получать скидку при оплате товаров, 11% – баллы для последующих трат у партнеров, 3% – мили для путешествий.

Региональные предпочтения по выбору бонусов различаются: кешбэк рублями выбирают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (74%), скидки при оплате – на Северном Кавказе (21%), баллы – на Юге (14%), а мили – на Дальнем Востоке (9%).

Основная мотивация использования кобрендинговых карт – повышенный кешбэк за покупки в магазине-партнере (40%), кешбэк за все покупки (31%), а также специальная цена на товары для пользователей такой карты (13%). Также опрошенные готовы оформить кобрендинговую карту, если партнером в ней, помимо продуктовых магазинов, будут аптеки (72%), магазины одежды (57%), АЗС (48%), сервисы такси и каршеринг (37%), а также онлайн-кинотеатры и стриминги (31%).

Санкт-Петербург и Ленинградская область отдают предпочтение аптекам (81%), Северный Кавказ – магазинам одежды (70%) и онлайн-кинотеатрам (40%), Центральный округ – АЗС (54%), Северо-Западный округ и Урал – такси и каршерингу (по 42%).

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