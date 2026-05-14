14 мая 04:50
«Вечерняя Казань»

Что планируется обновить в Свияжске

Исторический облик и сакральный характер острова-града сохранятся.

Свияжск ждет обновление. В планах - новые элементы навигации, информационные стенды, архитектурные фигуры, санитарные зоны, а также обновление входной группы, двух площадей - Успенской и Рождественской,  поделились в пресс-службе Института развития городов Татарстана.  

Исторический облик города при этом будет сохранен по максимуму. Вместо заборов здесь появятся декоративные насаждения и ландшафтные решения. Специалисты планируют использовать металлические элементы вместо деревянных, которые быстро разрушаются.  

Также предусмотрен перенос автобусных стоянок на удаленную парковку для разгрузки исторической части острова-града.  

Как пояснила руководитель департамента федеральных грантов и конкурсов Института развития городов Татарстана Анна Абдулкадерова, цель проекта - создание комфортной, красивой и информативной среды для туристов, но только при сохранении исторического облика и сакрального характера острова-града.

