Что планируется обновить в Свияжске
Исторический облик и сакральный характер острова-града сохранятся.
Свияжск ждет обновление. В планах - новые элементы навигации, информационные стенды, архитектурные фигуры, санитарные зоны, а также обновление входной группы, двух площадей - Успенской и Рождественской, поделились в пресс-службе Института развития городов Татарстана.
Исторический облик города при этом будет сохранен по максимуму. Вместо заборов здесь появятся декоративные насаждения и ландшафтные решения. Специалисты планируют использовать металлические элементы вместо деревянных, которые быстро разрушаются.
Также предусмотрен перенос автобусных стоянок на удаленную парковку для разгрузки исторической части острова-града.
Как пояснила руководитель департамента федеральных грантов и конкурсов Института развития городов Татарстана Анна Абдулкадерова, цель проекта - создание комфортной, красивой и информативной среды для туристов, но только при сохранении исторического облика и сакрального характера острова-града.
Ранее сообщалось, что для Мергасовского дома в Казани придумали интерьер. В проекте объект сохраняет историческую архитектуру и получает современное благоустройство.
