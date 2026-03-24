В стране 52 тысячи садовых товариществ, но только в 10 процентах из них оформлены документы на общую землю.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Главная проблема газификации дач в России — неоформленные права на общее имущество садовых товариществ (СНТ). Без этого нельзя выделить участок под газопровод, пояснили в Росреестре.

В России насчитывается около 52 тысяч СНТ, но только в 10 процентах из них права на общую землю оформлены должным образом, сообщил статс-секретарь — заместитель руководителя ведомства Алексей Бутовецкий.

Росреестр уже внес в правительство законопроект, который должен решить эту проблему. По задумке, право долевой собственности на общее имущество в СНТ будет возникать у всех владельцев участков автоматически — по аналогии с многоквартирными домами.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил распространить программу социальной газификации на СНТ и ведомственные дома. Согласно указу, подведение газа к границам садоводческих товариществ должно быть бесплатным для граждан. Однако на пути к газовой трубе дачникам встала земельная бюрократия. В Росреестре надеются, что законопроект снимет это препятствие.

Ранее сообщалось, что условия бесплатной догазификации дачных домов в Татарстане уточнили в Росреестре. В первую очередь СНТ должно находиться в границах населенного пункта.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.