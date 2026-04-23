Общество
23 апреля 11:31
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Делами о сталкинге не хотят заниматься из-за дефицита кадров

Законопроект об административных наказаниях внесли в Госдуму.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Как такового понятия «сталкинг» в правовой системе не существует, а ответственность наступает исключительно в рамках смежных статей — например, за угрозы расправы или нарушение неприкосновенности частной жизни. Но и в этом случае правоохранители берутся за дело не с охотой.

Как считает ведущий адвокат правозащитного проекта «Травмпункт» Дмитрий Герасимов, одна из причин — перегруженность системы. В основном делами о сталкинге занимаются участковые, а их кадровый дефицит достигает примерно 50 процентов. Жертвы вынуждены сами собирать доказательства: фиксировать переписки, записывать звонки, искать записи с камер. И чем больше будет доказательств, тем быстрее правоохранители возьмутся за дело, цитирует слова эксперта «Лента.ру».

В марте в Госдуму внесли законопроект об административных наказаниях за сталкинг. За преследование будут назначать штрафы и административные аресты. Зачастую сталкеры не оставляют жертв в покое и переходят к более жестоким формам давления и насилия, что в конце концов приводит к трагедиям. По словам члена Общественного совета при МВД Дмитрия Второва, официальной статистики по сталкингу нет, но в одну социальную организацию может поступить до тридцати обращений в год. Согласно данным доктора юридических наук Никиты Колоколова, больше половины случаев преследований в России сопровождаются физическим насилием, а 76 процентов женщин, с которыми расправились бывшие партнеры, длительное время подвергались агрессии с их стороны. Поэтому депутаты предлагают пресекать попытки еще в зародыше.

Санкции введут за систематическое нежелательное внимание к человеку, включая слежку, телефонные звонки, сообщения, угрозы и запугивания. За первым проступком последует предупреждение или штраф в две тысячи рублей. Повторное нарушение обернется штрафом в пять тысяч рублей либо административным арестом на срок до 15 суток. Жертва сможет обратиться с заявлением к прокурору района по месту совершения правонарушения, после чего дело будет рассматривать мировой судья.

Ранее сообщалось, что американец, плывший через океан к девушке в Казань, признан сталкером и осужден. Чарльза Зиммермана поймали в Сочи с оружием на яхте и приговорили к пяти годам колонии.

Популярное
Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
