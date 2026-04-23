Законопроект об административных наказаниях внесли в Госдуму.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Как такового понятия «сталкинг» в правовой системе не существует, а ответственность наступает исключительно в рамках смежных статей — например, за угрозы расправы или нарушение неприкосновенности частной жизни. Но и в этом случае правоохранители берутся за дело не с охотой.

Как считает ведущий адвокат правозащитного проекта «Травмпункт» Дмитрий Герасимов, одна из причин — перегруженность системы. В основном делами о сталкинге занимаются участковые, а их кадровый дефицит достигает примерно 50 процентов. Жертвы вынуждены сами собирать доказательства: фиксировать переписки, записывать звонки, искать записи с камер. И чем больше будет доказательств, тем быстрее правоохранители возьмутся за дело, цитирует слова эксперта «Лента.ру».

В марте в Госдуму внесли законопроект об административных наказаниях за сталкинг. За преследование будут назначать штрафы и административные аресты. Зачастую сталкеры не оставляют жертв в покое и переходят к более жестоким формам давления и насилия, что в конце концов приводит к трагедиям. По словам члена Общественного совета при МВД Дмитрия Второва, официальной статистики по сталкингу нет, но в одну социальную организацию может поступить до тридцати обращений в год. Согласно данным доктора юридических наук Никиты Колоколова, больше половины случаев преследований в России сопровождаются физическим насилием, а 76 процентов женщин, с которыми расправились бывшие партнеры, длительное время подвергались агрессии с их стороны. Поэтому депутаты предлагают пресекать попытки еще в зародыше.

Санкции введут за систематическое нежелательное внимание к человеку, включая слежку, телефонные звонки, сообщения, угрозы и запугивания. За первым проступком последует предупреждение или штраф в две тысячи рублей. Повторное нарушение обернется штрафом в пять тысяч рублей либо административным арестом на срок до 15 суток. Жертва сможет обратиться с заявлением к прокурору района по месту совершения правонарушения, после чего дело будет рассматривать мировой судья.

Ранее сообщалось, что американец, плывший через океан к девушке в Казань, признан сталкером и осужден. Чарльза Зиммермана поймали в Сочи с оружием на яхте и приговорили к пяти годам колонии.

