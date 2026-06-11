Первый малыш должен появиться во время учебы в вузе.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая назвала формулу решения демографических проблем. Суть ее в том, что первый малыш должен появиться во время учебы в вузе, а второй и следующие – во время работы, заявила она в НСН.

Цель этих формул – комфортность мам и пап при принятии самого важного в жизни решения.

Современную молодежь волнует больше образование, стажировки, работа и отдых.

Ранее мы писали, что с бывшим партнером продолжают жить 27 процентов казанских пар: 21 процент не может самостоятельно арендовать квартиру, а шесть процентов остаются в прежнем жилье из-за общей собственности – до ее продажи или раздела.

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