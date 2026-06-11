Депутат Госдумы предложила формулу улучшения демографии
Первый малыш должен появиться во время учебы в вузе.
Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая назвала формулу решения демографических проблем. Суть ее в том, что первый малыш должен появиться во время учебы в вузе, а второй и следующие – во время работы, заявила она в НСН.
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