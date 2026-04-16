Депутат хочет сократить рабочие дни между майскими праздниками
В Госдуме призвали проявить больше гибкости и дать сотрудникам возможность провести время с семьей.
России заявили о необходимости сократить рабочий график на 1-2 часа в период между майскими праздниками. Такое предложение выдвинул депутат фракции КПРФ Георгий Камнев, сообщает ТАСС.
Майские выходные — лучшее время для воссоединения с семьей, заявил Камнев. Он призвал работодателей быть более гибкими и отпустить, где это возможно, сотрудников домой пораньше в период с 4 по 7 мая. Тогда россияне смогут забрать детей из детсадов и школ и провести время вместе.
Как считает депутат, сильно от этого бизнес в плане финансов не потеряет, а вот сотрудники будут более лояльно относиться к руководству, станут более мотивированными. КПРФ в принципе придерживается мнения о необходимости введения шестичасового рабочего дня с сохранением дохода — современная экономика вполне позволяет ускорить все производственные процессы при правильном подходе.
Напомним, что эти майские праздники окажутся самыми короткими за восемь лет. Жители будут отдыхать два раза по три дня.
