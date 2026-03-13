Депутат предложили ставить таксофоны с интернетом в городах без связи
Мера поможет обеспечить должный уровень безопасности.
Депутат Игорь Антропенко предложил возродить таксофоны в городах, но уже с интернетом. Это обеспечит безопасность жителей в периоды отключений, считает политик.
«Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности», — говорит Антропенко.
По его словам, жители приграничных регионов живут в условиях ограничений давно. В Москве ограничения воспринимаются сложнее, так как там основные административные центры.
Ранее сообщалось, что интернет‑сервисы обяжут хранить данные россиян три года. С 2026 года срок сохранения информации о действиях пользователей в Сети увеличится втрое.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.