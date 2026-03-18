В оставшийся один процент войдут те, которые могут быть использованы для управления БПЛА.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов рассказал, что в белые списки включат практически все онлайн-ресурсы, которыми россияне пользуются в повседневной жизни. При отключении интернета запрет налагают лишь на один процент ресурсов, через которые возможно управление беспилотниками или исполнение террористических актов.

«То есть банковские приложения, приложения мобильных операторов, «Госуслуги», маркетплейсы, доставка, пиццы, такси - все, что мы с вами используем каждый день», - цитирует Свинцова ТАСС.

По словам парламентария, все эти ограничения вводятся лишь для безопасности и комфорта россиян. А о перебоях со связью депутат рассказал, что здесь дело в перестройке и обновлении сетей — это может занять от одной до двух-трех недель.

Ранее сообщалось, что Telegram сможет обходить почти все блокировки при внедрении одной функции. Только если в сервисе появится поддержка автономной сети Mesh.

