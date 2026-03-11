Депутата Яну Лантратову хотят назначить новым уполномоченным по правам человека
Полномочия действующего омбудсмена Татьяны Москальковой истекают в апреле.
Депутата Государственной думы 37-летнюю Яну Лантратову хотят назначить новым уполномоченным по правам человека в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Лантратову на этой должности хотел бы видеть лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Однако в партии официально заявили, что с кандидатом пока не определились.
Полномочия действующего омбудсмена Татьяны Москальковой истекают в апреле, а один человек не может занимать этот пост более двух сроков. Саму Лантратову также часто видели в офисе уполномоченного, а в Госдуме она активно взаимодействует с Москальковой.
Ранее Лантратова предложила ввести тринадцатую стипендию для студентов. Предлагаемая мера поможет снизить «финансовую напряженность» и проще пережить студентам затратный новогодний период, полагала парламентарий.
