Полномочия действующего омбудсмена Татьяны Москальковой истекают в апреле.

Автор фото: пресс-служба СПЧ

Депутата Государственной думы 37-летнюю Яну Лантратову хотят назначить новым уполномоченным по правам человека в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Лантратову на этой должности хотел бы видеть лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Однако в партии официально заявили, что с кандидатом пока не определились.

Полномочия действующего омбудсмена Татьяны Москальковой истекают в апреле, а один человек не может занимать этот пост более двух сроков. Саму Лантратову также часто видели в офисе уполномоченного, а в Госдуме она активно взаимодействует с Москальковой.

Ранее Лантратова предложила ввести тринадцатую стипендию для студентов. Предлагаемая мера поможет снизить «финансовую напряженность» и проще пережить студентам затратный новогодний период, полагала парламентарий.

