Такой подарок можно сделать, только если ребенок занимается мини-мотокроссом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Родителей просят не покупать детям питбайки. Статистика прошлого года по гибели детей на мототранспорте удручает, заявила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Ее слова приводит РИА Новости.

Под конец учебного года многие родители, особенно папы, склонны обещать своим чадам такие подарки: «Вот закончишь школу, куплю квадроцикл». Но не надо баловать детей столь опасными игрушками.

«Вы проследить за этим не сможете, и потом только будут горькие-горькие слезы», - отметила она.

Питбайк можно купить ребенку, только если он занимается мини-мотокроссом. Шины этого мотоцикла предназначены исключительно для специализированных трасс - на асфальте они не тормозят.

Ранее сообщалось, что питбайк, за рулем которого погибла девочка в Татарстане, был подарком родителей. Мини-мотоцикл предназначался 13-летнему пассажиру, который пострадал в ДТП, а погибшая была его соседкой.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.