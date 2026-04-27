Общество
27 апреля 12:07
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Детям из многодетных семей хотят выдавать школьную форму бесплатно

Сейчас власти могут лишь компенсировать часть затрат, но суммы в регионах различаются.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая предложила выдавать детям из многодетных семей школьную форму бесплатно. Об этом пишет РИА Новости.

На данный момент региональные власти могут лишь частично компенсировать затраты. Во всех регионах суммы разные.

«В одном регионе выплата на школьную форму для многодетных составляет 2,5 тысячи рублей, в другом — 12 тысяч рублей. Таким образом, кто-то только пиджак может с рубашкой купить, а кто-то полный комплект, еще и в двух экземплярах, с учетом стирки», — отмечает парламентарий.

В 2026 году на поддержку российских производителей школьной формы государство выделит 100 миллионов рублей, в 2027 году — такую же сумму.

Ранее сообщалось, что вводить единую школьную форму в России не планируют. В Минпросвещения заявили, что такой вопрос даже не стоит.

