Также вводится лимит на банковские карты.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Госдума приняла второй пакет мер против мошенников. В частности, будет создана база IMEI-номеров устройств. Туда внесут разрешённые и запрещённые к использованию на территории России идентификаторы. Вводится лимит на банковские карты. То есть один человек может иметь не более 20 карт, но число банков не ограничивают. Появится единая система учёта платёжных карт.

Создадут детские SIM-карты, в том числе обязанность уведомлять оператора о передаче номера ребёнку ко второму чтению заменили на право.

Также у россиян появится возможность установить самозапрет на международные звонки — снять его разрешается только при личном визите в МФЦ. На «Госуслугах» сделают «красную кнопку». С помощью нее пользователи, ставшие жертвами мошенников, смогут оперативно передать информацию в ГИС «Антифрод».

Помимо прочего, закрепляется механизм возможной компенсации ущерба, если банки или операторы связи не в полном объёме выполнили меры по противодействию мошенничеству. Ко всему этому уточнены правила массовых обзвонов: звонки без согласия абонента допускаются только в случаях обязательного информирования, прямо предусмотренных федеральными законами или актами президента, правительства и Центробанка.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали, как обходить защиту мессенджеров. Особенно осторожным надо быть, если приходит сообщение с APK- или HTML-файлом.

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