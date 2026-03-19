Для продавцов, использующих ИИ, появится новое правило
Закон может вступить в силу в 2027 году.
Минцифры России разработало проект закона о госрегулировании искусственного интеллекта. С документом можно ознакомиться на портале проектов правовых актов. Закон может вступить в силу с 1 сентября 2027 года.
Законопроект коснется юридических и физических лиц, занимающихся разработкой и применением технологий искусственного интеллекта. Но правила не затронут сферу обороны, госбезопасности, чрезвычайных ситуаций и охраны правопорядка.
По проекту, все этапы разработки и обучения ИИ-моделей должны осуществляться в России. Международное сотрудничество в сфере ИИ планируется развивать через совместные исследования и обмен данными. Кроме того, продавцов, использующих технологии ИИ, обяжут информировать покупателей о применении таких технологий. А россияне получат право на компенсацию вреда, причиненного неправомерным использованием искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось, что Татарстан за счет ИИ оказался одним из лидеров цифровой трансформации. Здесь была запущена платформа «Госпромпт» для госслужащих, охватывающая около 150 различных задач, ее используют более трех тысяч человек.
