Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для жителей России старше 40 лет с 2026 года ввели скрининг на семь видов онкологических заболеваний, рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина. Ее слова передает «Российская газета».

К примеру, в диспансеризацию теперь входит анализ кала на скрытую кровь, и если необходимо, то делается колоноскопия для выявления рака толстой кишки, маммография и мазки для женщин, а также тест на ПСА для мужчин. Это позволяет на ранних стадиях обнаружить онкологические заболевания и предотвратить их развитие.

Также в программу обязательного медицинского страхования был добавлен тест на определение уровня липопротеина (а), что позволит выявить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Этот тест рекомендуют сдать хотя бы раз в жизни.

Ранее сообщалось, что младенцев в России начали обследовать еще по двум заболеваниям. Речь идет о Х-сцепленной адренолейкодистрофии и дефиците декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

