Для россиян старше 40 лет ввели скрининг на семь видов онкозаболеваний
Также был включен тест на определение уровня липопротеина.
Для жителей России старше 40 лет с 2026 года ввели скрининг на семь видов онкологических заболеваний, рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина. Ее слова передает «Российская газета».
К примеру, в диспансеризацию теперь входит анализ кала на скрытую кровь, и если необходимо, то делается колоноскопия для выявления рака толстой кишки, маммография и мазки для женщин, а также тест на ПСА для мужчин. Это позволяет на ранних стадиях обнаружить онкологические заболевания и предотвратить их развитие.
Также в программу обязательного медицинского страхования был добавлен тест на определение уровня липопротеина (а), что позволит выявить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Этот тест рекомендуют сдать хотя бы раз в жизни.
Ранее сообщалось, что младенцев в России начали обследовать еще по двум заболеваниям. Речь идет о Х-сцепленной адренолейкодистрофии и дефиците декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Полиция проводит проверку.
Руководитель бюджетными деньгами погасил личный долг.
Арабские страны хотели добиться разрешения на военные действия.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.