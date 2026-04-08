8 апреля 09:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Для россиян старше 40 лет ввели скрининг на семь видов онкозаболеваний

Также был включен тест на определение уровня липопротеина.

Для россиян старше 40 лет ввели скрининг на семь видов онкозаболеваний

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для жителей России старше 40 лет с 2026 года ввели скрининг на семь видов онкологических заболеваний, рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина. Ее слова передает «Российская газета».

К примеру, в диспансеризацию теперь входит анализ кала на скрытую кровь, и если необходимо, то делается колоноскопия для выявления рака толстой кишки, маммография и мазки для женщин, а также тест на ПСА для мужчин. Это позволяет на ранних стадиях обнаружить онкологические заболевания и предотвратить их развитие.

Также в программу обязательного медицинского страхования был добавлен тест на определение уровня липопротеина (а), что позволит выявить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Этот тест рекомендуют сдать хотя бы раз в жизни.

Ранее сообщалось, что младенцев в России начали обследовать еще по двум заболеваниям. Речь идет о Х-сцепленной адренолейкодистрофии и дефиците декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

