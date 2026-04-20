Общество
20 апреля 13:48
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Доля российских машин на рынке новых авто в Татарстане превысила 35%

Китайцы сдали позиции, а в топе интереса — LADA Granta и новичок TENET T4.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Эксперты «Авито Авто» проанализировали рынок новых автомобилей в Татарстане в первом квартале 2026 года. Спрос вырос на 12,5 процента по сравнению с прошлым годом. Средняя цена — 3,43 миллиона рублей.

Чаще всего пользователи присматривались к машинам стоимостью 2–3 миллиона рублей — это 29,6 процента внимания. Чуть меньше интереса к сегментам 3–5 миллионов рублей (27,5 процента) и 1–2 миллиона рублей (25,6 процента). При этом заметно подрос спрос на автомобили в категориях 3–5 миллионов и 5–8 миллионов рублей.

Китайцы сдают позиции, россияне наступают

Доля китайских брендов в предложении упала с 73,9 процента и до 55,2 процента. Доля российских марок, наоборот, выросла с 22,6 процента до 35,8 процента. Эксперты связывают это в том числе с появлением новых условно российских брендов, например TENET. По стране в целом лидеры по популярности среди россиян — LADA (56 процентов доли), а также TENET T4 и TENET T7.

В топе интереса у татарстанцев:

  • LADA Granta;

  • TENET T4 (дебютант рынка);

  • Solaris HC;

  • LADA Niva Legend;

  • LADA Niva Travel;

  • Также в списке — HAVAL Jolion, TENET T7, LADA Vesta и новинка LADA Iskra.

Электромобили и гибриды набирают обороты.

В марте 2026 года на них приходилось 5,6 процента предложений на «Авито» (годом ранее было 4 процентов). В Москве доля уже достигает 12 процентов, в регионах — около 5 процента.

Спрос на проверенные автомобили с фиксированными ценами в сервисе «Селект» в Татарстане вырос на 10,9 процента. «Авито» внедрил удобный поиск по моделям, новые алгоритмы модерации и верификацию наличия машин у дилеров.

Ранее мы писали, что в Татарстане сильнее всего подешевели новые Haval. За год российские авто подорожали на 28 процентов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Владимир Федоренко / РИА Новости
При взрыве в Кировском районе Казани пострадали люди

Техногенный взрыв произошел на одном из предприятий.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.