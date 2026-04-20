Китайцы сдали позиции, а в топе интереса — LADA Granta и новичок TENET T4.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Эксперты «Авито Авто» проанализировали рынок новых автомобилей в Татарстане в первом квартале 2026 года. Спрос вырос на 12,5 процента по сравнению с прошлым годом. Средняя цена — 3,43 миллиона рублей.

Чаще всего пользователи присматривались к машинам стоимостью 2–3 миллиона рублей — это 29,6 процента внимания. Чуть меньше интереса к сегментам 3–5 миллионов рублей (27,5 процента) и 1–2 миллиона рублей (25,6 процента). При этом заметно подрос спрос на автомобили в категориях 3–5 миллионов и 5–8 миллионов рублей.

Китайцы сдают позиции, россияне наступают

Доля китайских брендов в предложении упала с 73,9 процента и до 55,2 процента. Доля российских марок, наоборот, выросла с 22,6 процента до 35,8 процента. Эксперты связывают это в том числе с появлением новых условно российских брендов, например TENET. По стране в целом лидеры по популярности среди россиян — LADA (56 процентов доли), а также TENET T4 и TENET T7.

В топе интереса у татарстанцев:

LADA Granta;

TENET T4 (дебютант рынка);

Solaris HC;

LADA Niva Legend;

LADA Niva Travel;

Также в списке — HAVAL Jolion, TENET T7, LADA Vesta и новинка LADA Iskra.

Электромобили и гибриды набирают обороты.

В марте 2026 года на них приходилось 5,6 процента предложений на «Авито» (годом ранее было 4 процентов). В Москве доля уже достигает 12 процентов, в регионах — около 5 процента.

Спрос на проверенные автомобили с фиксированными ценами в сервисе «Селект» в Татарстане вырос на 10,9 процента. «Авито» внедрил удобный поиск по моделям, новые алгоритмы модерации и верификацию наличия машин у дилеров.

