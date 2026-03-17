Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Специалисты «Волго-Вятскуправтодора» приступят к капитальному ремонту участка км 92+360 – км 95+566 трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск, который проходит возле города Волжска. Новостью поделилась пресс-служба учреждения.

Существующий аварийно опасный путепровод на участке разберут. Будет выровнен продольный профиль дороги, усилена дорожная одежда. Новую уложат в пределах полосы отвода.

Два слоя асфальтобетона общей толщиной 15 сантиметров на основном ходу дороги обеспечат необходимую прочность покрытия для интенсивного движения – до 30 тысяч автомобилей в сутки. Кроме того, в планах – ремонт пересечений и примыканий, удлинение водопропускных труб и установка бортового камня для отвода поверхностных стоков.

После капитального ремонта количество полос движения увеличится с двух до четырех. Для повышения безопасности встречные потоки транспорта разделят барьерным ограждением, установят дополнительные дорожные знаки и нанесут разметку.

К работам специалисты приступят в апреле 2026 года. Завершить их планируется в октябре 2027 года.

