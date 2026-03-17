Общество
17 марта 22:14
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Дорожники отремонтируют участок федеральной трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск

После капремонта количество полос увеличится до четырех.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Специалисты «Волго-Вятскуправтодора» приступят к капитальному ремонту участка км 92+360 – км 95+566 трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск, который проходит возле города Волжска. Новостью поделилась пресс-служба учреждения.  

Существующий аварийно опасный путепровод на участке разберут. Будет выровнен продольный профиль дороги, усилена дорожная одежда. Новую уложат в пределах полосы отвода.  

Два слоя асфальтобетона общей толщиной 15 сантиметров на основном ходу дороги  обеспечат необходимую прочность покрытия для интенсивного движения – до 30 тысяч автомобилей в сутки. Кроме того, в планах – ремонт пересечений и примыканий, удлинение водопропускных труб и установка бортового камня для отвода поверхностных стоков.  

После капитального ремонта количество полос движения увеличится с двух до четырех. Для повышения безопасности встречные потоки транспорта разделят барьерным ограждением, установят дополнительные дорожные знаки и нанесут разметку.  

К работам специалисты приступят в апреле 2026 года. Завершить их планируется в октябре 2027 года.

Ранее сообщалось, что полмиллиона квадратных метров дорог отремонтировали в Советском районе Казани. В этом году работы запланированы на 58 участках улично-дорожной сети, из которых 17 — в посёлках района.

