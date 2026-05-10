ДПС Казани остановила «Ладу» с множественными нарушениями
Водителя привлекли к ответственности за отсутствие прав и страховки, грязные номера и шумную езду.
ДПС Казани остановила «Ладу» во время стандартной проверки и выявила множество нарушений. Об этом сообщает Госавтоинспекции Казани.
В процессе изучения документов и осмотра авто инспекторы зафиксировали множество серьёзных нарушений правил дорожного движения. Прежде всего выяснилось, что водитель управлял машиной без действующего водительского удостоверения.
Кроме того, у автомобилиста отсутствовал полис ОСАГО, что является прямым нарушением требований об обязательном страховании гражданской ответственности. Также у водителя были нечитаемые и загрязнённые государственные регистрационные знаки.
По каждому факту инспекторы составили административные протоколы.
Ранее рассказали, сколько татарстанцам придется копить на свой автомобиль. На Lada Granta жителю придется откладывать деньги 15 месяцев.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
ПВО отразила атаку нескольких дронов.
Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.
Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».