Водителя привлекли к ответственности за отсутствие прав и страховки, грязные номера и шумную езду.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

ДПС Казани остановила «Ладу» во время стандартной проверки и выявила множество нарушений. Об этом сообщает Госавтоинспекции Казани.

В процессе изучения документов и осмотра авто инспекторы зафиксировали множество серьёзных нарушений правил дорожного движения. Прежде всего выяснилось, что водитель управлял машиной без действующего водительского удостоверения.

Кроме того, у автомобилиста отсутствовал полис ОСАГО, что является прямым нарушением требований об обязательном страховании гражданской ответственности. Также у водителя были нечитаемые и загрязнённые государственные регистрационные знаки.

По каждому факту инспекторы составили административные протоколы.

