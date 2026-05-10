Общество
10 мая 19:49
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Дуров обвинил Францию в двойных стандартах по отношению к сети X

Сооснователь Telegram указал на противоречия: власти Франции приписывают X нарушения, которые допускают сами.

Дуров обвинил Францию в двойных стандартах по отношению к сети X

Автор фото: Dave Bedrosian / ZUMA / ТАСС

Дуров обвинил Францию в двойных стандартах по отношению к сети X. Об этом сообщает ТАСС.

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что французские власти предъявляют платформе X обвинения в незаконных действиях, хотя сами допускают аналогичные нарушения.

По словам Дурова, чиновники республики занимаются сбором персональных данных жителей без должной защиты, извлекают сведения из автоматизированных систем и нарушают конфиденциальность электронных коммуникаций.

Павел Дуров призвал свободный мир поддержать Илона Маска и платформу X в противостоянии с французскими властями, назвав действия государства аморальным нападением.

Конфликт обострился после того, как в феврале 2026 года прокуратура Парижа провела обыски в офисах X во Франции.

Расследование против соцсети началось ещё в январе 2025 года. Поводом послужили жалобы на работу алгоритмов платформы. В числе претензий — деятельность встроенного чат‑бота Grok. Бот публиковал материалы, связанные с отрицанием Холокоста, а также искусственно сгенерированные изображения сексуального характера.

Ранее Дуров рассказал о более чем «дюжине обвинений» против него во Франции. Каждое предусматривает до 10 лет тюремного заключения.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.