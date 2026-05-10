Сооснователь Telegram указал на противоречия: власти Франции приписывают X нарушения, которые допускают сами.

Автор фото: Dave Bedrosian / ZUMA / ТАСС

Дуров обвинил Францию в двойных стандартах по отношению к сети X. Об этом сообщает ТАСС.

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что французские власти предъявляют платформе X обвинения в незаконных действиях, хотя сами допускают аналогичные нарушения.

По словам Дурова, чиновники республики занимаются сбором персональных данных жителей без должной защиты, извлекают сведения из автоматизированных систем и нарушают конфиденциальность электронных коммуникаций.

Павел Дуров призвал свободный мир поддержать Илона Маска и платформу X в противостоянии с французскими властями, назвав действия государства аморальным нападением.

Конфликт обострился после того, как в феврале 2026 года прокуратура Парижа провела обыски в офисах X во Франции.

Расследование против соцсети началось ещё в январе 2025 года. Поводом послужили жалобы на работу алгоритмов платформы. В числе претензий — деятельность встроенного чат‑бота Grok. Бот публиковал материалы, связанные с отрицанием Холокоста, а также искусственно сгенерированные изображения сексуального характера.

Ранее Дуров рассказал о более чем «дюжине обвинений» против него во Франции. Каждое предусматривает до 10 лет тюремного заключения.

