«Вся нация нацелена на то, чтобы обойти ограничения», - заявил бизнесмен.

Telegram в России будет продолжать адаптироваться, создавая сложности по обнаружению и блокировке трафика, заявил основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в Telegram.

По его словам, «вся нация нацелена на то, чтобы обойти ограничения», вводимые в отношении мессенджера, используя для этого VPN и прокси-серверы. 65 миллионов россиян по-прежнему ежедневно пользуются сервисом через VPN, при этом более 50 миллионов отправляют сообщения каждый день, заметил бизнесмен.

Мессенджер же, подчеркнул Дуров, продолжит адаптироваться, чтобы трафик Telegram было сложнее обнаружить и заблокировать.

Ранее сообщалось, что заблокировать Telegram полностью можно только в стране, физически отключенной от мирового интернета. Гендиректор провайдера «Комфортел» Дмитрий Петров говорил, что технологически полностью заблокировать Telegram так, чтобы он перестал работать у всех, нельзя. Однако можно создать условия, чтобы мессенджер использовали меньше людей.

