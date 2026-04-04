Дуров заявил, что Telegram на фоне блокировки в России будет адаптироваться
«Вся нация нацелена на то, чтобы обойти ограничения», - заявил бизнесмен.
Telegram в России будет продолжать адаптироваться, создавая сложности по обнаружению и блокировке трафика, заявил основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в Telegram.
По его словам, «вся нация нацелена на то, чтобы обойти ограничения», вводимые в отношении мессенджера, используя для этого VPN и прокси-серверы. 65 миллионов россиян по-прежнему ежедневно пользуются сервисом через VPN, при этом более 50 миллионов отправляют сообщения каждый день, заметил бизнесмен.
Мессенджер же, подчеркнул Дуров, продолжит адаптироваться, чтобы трафик Telegram было сложнее обнаружить и заблокировать.
Ранее сообщалось, что заблокировать Telegram полностью можно только в стране, физически отключенной от мирового интернета. Гендиректор провайдера «Комфортел» Дмитрий Петров говорил, что технологически полностью заблокировать Telegram так, чтобы он перестал работать у всех, нельзя. Однако можно создать условия, чтобы мессенджер использовали меньше людей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
