Общество
4 мая 15:33
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Два крупных российских банка завершили присоединение

Объединение ВТБ и Почта Банка — один из крупнейших интеграционных проектов последних лет.

Два крупных российских банка завершили присоединение

Автор фото: пресс-служба ВТБ

ВТБ завершил юридическое присоединение Почта Банка. Сеть объединенного банка стала крупнейшей в России. Теперь клиенты ВТБ могут получать услуги в 4,5 тысячи точек обслуживания и 23 тысячи почтовых отделений.

«Объединение ВТБ и Почта Банка — один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат: мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом. Теперь это единое пространство с равными возможностями для любого жителя страны — независимо от того, живет он в столице или в отдаленном поселке. Пользоваться услугами ВТБ клиенты могут онлайн в приложении, в отделениях, через выездных менеджеров и на Почте России. Такого преимущества нет ни у одного банка в стране», — заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Интеграция ВТБ и Почта Банка проходила поэтапно с начала 2025 года. В первую очередь объединились сети банкоматов, далее продукты ВТБ стали доступны в офисах Почта Банка. Совместно с Социальным фондом России был реализован бесшовный перевод пенсий. С января 2026 года ВТБ стал оператором Пушкинской карты (на сегодняшний день выдано более 6,5 миллиона карт). Кроме того, завершен ребрендинг сети офисов и банкоматов.

Благодаря интеграции сеть объединенного банка стала крупнейшей в России. Сегодня ВТБ представлен более чем в 13 тысяч населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения во всех 89 российских регионах. Объединенная сеть банкоматов составляет 19 тысяч устройств.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.