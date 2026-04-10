Общество
10 апреля 20:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

«Движение первых» в Татарстане готовит к лету более 230 тематических смен

Ребята освоят актерское мастерство, вокал, хореографию и ключевые медианавыки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Движение первых» в Татарстане поделилось планами на предстоящее лето: в районах республики пройдут 192 профильные и тематические летние смены для детей и подростков.  

Как сообщают представители движения, во всех летних лагерях пройдет «День первых». 800 ребят будут участвовать в «Биләр Форум: Первые» в Алексеевском районе, 3000 – в проекте «Ура, авылга», 110 подростков – в форуме «Татарстан – Мордовия» в Саранске.  

Помимо этого, для школьников организуют пять республиканских смен с родительским взносом в центре «ЯЛ» Казани, детском оздоровительном лагере «Восток», молодежном центре «Волга», республиканском молодежном центре «Костер», центре «Лето» и детском оздоровительном лагере «Мечта».  

Участники в зависимости от профиля смен научатся планировать и проводить мероприятия, освоят ключевые медианавыки: от основ фотографии, видеосъёмки и монтажа до копирайтинга, журналистики и SMM-продвижения через лекции и мастер-классы от экспертов индустрии; актерское мастерство, вокал и хореографию на профессиональных мастер-классах, изучат культурно-историческое наследие, географические особенности и этническое многообразие Татарстана. Они также освоят три ключевых туристических блока (основы выживания, пеший туризм и ориентирование) и изучат экологию.  

За подробностями необходимо обращаться к куратору «Движения первых» в районе.

