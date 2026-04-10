«Движение первых» в Татарстане готовит к лету более 230 тематических смен
Ребята освоят актерское мастерство, вокал, хореографию и ключевые медианавыки.
«Движение первых» в Татарстане поделилось планами на предстоящее лето: в районах республики пройдут 192 профильные и тематические летние смены для детей и подростков.
Как сообщают представители движения, во всех летних лагерях пройдет «День первых». 800 ребят будут участвовать в «Биләр Форум: Первые» в Алексеевском районе, 3000 – в проекте «Ура, авылга», 110 подростков – в форуме «Татарстан – Мордовия» в Саранске.
Помимо этого, для школьников организуют пять республиканских смен с родительским взносом в центре «ЯЛ» Казани, детском оздоровительном лагере «Восток», молодежном центре «Волга», республиканском молодежном центре «Костер», центре «Лето» и детском оздоровительном лагере «Мечта».
Участники в зависимости от профиля смен научатся планировать и проводить мероприятия, освоят ключевые медианавыки: от основ фотографии, видеосъёмки и монтажа до копирайтинга, журналистики и SMM-продвижения через лекции и мастер-классы от экспертов индустрии; актерское мастерство, вокал и хореографию на профессиональных мастер-классах, изучат культурно-историческое наследие, географические особенности и этническое многообразие Татарстана. Они также освоят три ключевых туристических блока (основы выживания, пеший туризм и ориентирование) и изучат экологию.
За подробностями необходимо обращаться к куратору «Движения первых» в районе.
Ранее мы рассказали, как пройдет «Бессмертный полк» в 2026 году. Регионы организуют акцию в очном формате и онлайн.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Подсудимый полностью признал вину.
Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.