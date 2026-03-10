Бывший министр вошел в состав межведомственной комиссии по развитию и внедрению технологий ИИ.

Автор фото: tatarstan.ru

Бывший министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин стал помощником премьер-министра Татарстана Алексея Песошина на внештатной основе. Об этом говорится в указе раиса республики о создании комиссии, которая будет заниматься вопросами развития ИИ.

Хайруллин в качестве помощника вошел в состав межведомственной комиссии по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта в Татарстане.

Напомним, Хайруллин был главой министерства цифрового развития Татарстана с 2019 года до сентября 2025 года. До этого с 2015 года руководил Альметьевским районом республики. При этом минувшей осенью говорилось, что он ждет назначения в Москву, где станет замминистра Минцифры России. Назначение было якобы согласовано с главой федерального ведомства Максутом Шадаевым.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.