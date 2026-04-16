16 апреля 12:10
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Эксперт назвала май самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году

В последнем месяце весны года будет 19 рабочих дней.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из оставшихся месяцев 2026 года самым невыгодным для отпуска будет май. Об этом предупредила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Российской академии народного хозяйства и государственной службы Татьяна Голубева. Её слова приводит РИА Новости.

В мае 2026 года будет 19 рабочих дней — столько же, сколько в феврале. Отпускные считают из среднего дневного заработка за последний год, а зарплату — по количеству рабочих дней в конкретном месяце. Чем меньше рабочих дней, тем выше «стоимость» одного рабочего дня. Поэтому, если уйти в отпуск в мае, потеря в деньгах будет больше, чем в месяце с большим количеством рабочих дней.

Напомним, в 2026 году майские праздники поделены на два блока. Первые длинные выходные в честь Дня Весны и Труда продлятся с 1 по 3 мая (пятница, суббота и воскресенье). Затем будет полноценная рабочая неделя, а пятница, 8 мая, станет сокращённым днём. Следующие выходные, посвящённые Дню Победы, выпадают на 9–11 мая (суббота, воскресенье и понедельник). После них начнётся четырёхдневная рабочая неделя — с 12 по 15 мая. Всего в мае будет 12 выходных дней.

