Цены на авторынке непредсказуемы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Эксперт автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов в беседе с РИА Новости дал простой совет тем, кто думает о покупке или продаже машины. Ждать идеального момента не надо — последние четыре года показали, что предсказать цены на авторынке невозможно.

Поэтому правило такое: покупать или менять автомобиль нужно только тогда, когда в этом действительно возникла острая необходимость. А если уже определились с маркой и моделью, не стоит лениться. Нужно выделить время и объехать всех дилеров этой марки в городе, чтобы сравнить условия.

Ещё один совет от эксперта — по возможности покупать машину в крупных городах, особенно в Москве. Там конкуренция между продавцами высокая, и можно найти самые выгодные предложения. А вот в небольших городах конкуренции между дилерами, как правило, нет вообще, так что выбор хуже, а цены выше.

Ранее мы писали, как дилеры выживают при экономических шоках. Автодилеры столицы Татарстана завершили сложный первый квартал 2026 года. Несмотря на логистические шоки и заградительные кредитные ставки, рынок Казани демонстрирует аномальную живучесть.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.