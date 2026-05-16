Эксперт объяснил, когда лучше всего покупать или продавать машину
Цены на авторынке непредсказуемы.
Эксперт автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов в беседе с РИА Новости дал простой совет тем, кто думает о покупке или продаже машины. Ждать идеального момента не надо — последние четыре года показали, что предсказать цены на авторынке невозможно.
Поэтому правило такое: покупать или менять автомобиль нужно только тогда, когда в этом действительно возникла острая необходимость. А если уже определились с маркой и моделью, не стоит лениться. Нужно выделить время и объехать всех дилеров этой марки в городе, чтобы сравнить условия.
Ещё один совет от эксперта — по возможности покупать машину в крупных городах, особенно в Москве. Там конкуренция между продавцами высокая, и можно найти самые выгодные предложения. А вот в небольших городах конкуренции между дилерами, как правило, нет вообще, так что выбор хуже, а цены выше.
Ранее мы писали, как дилеры выживают при экономических шоках. Автодилеры столицы Татарстана завершили сложный первый квартал 2026 года. Несмотря на логистические шоки и заградительные кредитные ставки, рынок Казани демонстрирует аномальную живучесть.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Активно идет нерест карася и леща.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.