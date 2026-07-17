Общество
17 июля 23:53
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«Вечерняя Казань»

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Елабужские врачи спасли мужчину, получившего фатальные травмы в ДТП

С такой комбинацией травм люди обычно не выживают.

Елабужские врачи спасли мужчину, получившего фатальные травмы в ДТП

Автор фото: РКБ

В Елабужскую центральную районную больницу поступил 35-летний мужчина, который получил тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии. Как врачи боролись за его жизнь, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.  

По предварительной информации, мужчину сбил грузовик. В больницу он попал в сознании, но с артериальным давлением всего 40/20. Стабилизировав состояние пациента, врачи-реаниматологи экстренно прооперировали мужчину.  

Как поделился лечащий врач Ильдан Сафин, с таким объемом повреждений и с такими травмами люди обычно не выживают. Благодаря стараниям команды врачей пациент при нулевом прогнозе выжил.  

Сейчас он находится в травматологическом отделении, где продолжает лечение и восстанавливается, сообщили в Минздраве республики.

Ранее в онкодиспансере Татарстана пациентке удалили опухоль и поставили 3D-имплант. Женщина обратилась к врачам с сильными болями в ноге.

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