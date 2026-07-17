С такой комбинацией травм люди обычно не выживают.

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В Елабужскую центральную районную больницу поступил 35-летний мужчина, который получил тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии. Как врачи боролись за его жизнь, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

По предварительной информации, мужчину сбил грузовик. В больницу он попал в сознании, но с артериальным давлением всего 40/20. Стабилизировав состояние пациента, врачи-реаниматологи экстренно прооперировали мужчину.

Как поделился лечащий врач Ильдан Сафин, с таким объемом повреждений и с такими травмами люди обычно не выживают. Благодаря стараниям команды врачей пациент при нулевом прогнозе выжил.

Сейчас он находится в травматологическом отделении, где продолжает лечение и восстанавливается, сообщили в Минздраве республики.

Ранее в онкодиспансере Татарстана пациентке удалили опухоль и поставили 3D-имплант. Женщина обратилась к врачам с сильными болями в ноге.

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