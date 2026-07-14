Общество
14 июля 11:16
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«Вечерняя Казань»

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Электромобиль «Атом» включили в перечень авто для работы в такси

Уровень локализации инновационного транспорта, разработанного ИТ-компанией «Кама», позволяет использовать его в перевозке пассажиров.

Электромобиль «Атом» включили в перечень авто для работы в такси

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В список машин, допущенных для использования в качестве легкового такси, был добавлен первый российский электромобиль «Атом», который разработали специалисты ИТ-компании «Кама». Инновация набрала необходимое количество баллов локализации согласно установленному правительством порогу для госзакупок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минпромторга.

Перечень регулярно обновляется. На данный момент в нем находится 30 марок автомобилей, в том числе Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», Haval и другие. Соответствующий закон о локализации вступил в силу с 1 марта этого года. Для электромобилей порог допуска для закупок составляет 1,5 тысячи баллов.

Напомним, что легковому автомобилю необходимо набрать 3,2 тысячи баллов локализации. Законом также ограничивается число самозанятых, имеющих право на работу на своих личных иномарках, которые недостаточно локализованы. Таких водителей может быть не более четверти от общего объема такси в регионе.

Ранее сообщалось, что разработчик «Атома» не выплачивает зарплату сотрудникам. Весной зарплату задержали 150 сотрудникам, а в июне это затронуло всех работников.

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