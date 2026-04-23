Сделка по продаже была признана недействительной.

Автор фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы вернул блогеру Елене Блиновской, осужденной за легализацию доходов и незаконный оборот средств, квартиру в Ярославле площадью 39 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости.

До 2022 года эта квартира принадлежала Блиновской и ее матери, но после ее продали другу семьи Илье Бражнику за 4,2 миллиона рублей. Он в 2024 году продал жилплощадь Екатерине Мелешкиной за 7,5 миллиона рублей.

При этом сделка по продаже квартиры Бражнику была совершена после начала налоговой проверки Блиновской, она якобы была заключена на нерыночных условиях, чтобы не допустить обращения взыскания. Из-за этого кредиторам был причинен вред. Сам Бражник заявил в суде, что цена квартиры была рыночной и установлена оценщиком. По его словам, довод о том, что при наличии у Блиновской недвижимости на сотни миллионов, решили спрятать именно квартиру в Ярославле, является смешным.

Однако суд признал сделки недействительными, вернув квартиру Блиновской.

Напомним, что за уклонение от налогов Блиновской было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также говорилось, что Россия направит в ОАЭ запрос об имуществе Блиновской.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.