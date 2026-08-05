Еще две мечети в Татарстане признают объектами культурного значения
Решение принято на основании положительных заключений государственных историко-культурных экспертиз.
В Нурлатском районе Татарстана две мечети станут объектами культурного значения. Об этом сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.
Решение приняли на основании положительных заключений государственных историко-культурных экспертиз. В реестр включат мечети, расположенные в селах Курманаево и Кульбаева-Мараса Нурлатского района.
Мечеть в селе Кульбаева-Мараса была построена в 1915 году. Во времена СССР она была закрыта, в здании располагались школьные классы по труду, потом – школьный склад. В 1993 году мечеть вернули верующим, в 2018 году здание было отремонтировано.
В селе Курманаево мечеть была построена в 1911 году. Эксперт установил, что до Октябрьской революции в селе действовали четыре мечети. Однако выявленным объектом культурного наследия является Четвертая соборная мечеть, построенная из дерева.
Ранее сообщалось, что в Татарстане начали реставрацию старейшей мечети 1742 года. Здание разобрали и восстанавливают бревна методом протезирования.
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