Решение принято на основании положительных заключений государственных историко-культурных экспертиз.

Автор фото: комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Нурлатском районе Татарстана две мечети станут объектами культурного значения. Об этом сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Решение приняли на основании положительных заключений государственных историко-культурных экспертиз. В реестр включат мечети, расположенные в селах Курманаево и Кульбаева-Мараса Нурлатского района.

Мечеть в селе Кульбаева-Мараса была построена в 1915 году. Во времена СССР она была закрыта, в здании располагались школьные классы по труду, потом – школьный склад. В 1993 году мечеть вернули верующим, в 2018 году здание было отремонтировано.

В селе Курманаево мечеть была построена в 1911 году. Эксперт установил, что до Октябрьской революции в селе действовали четыре мечети. Однако выявленным объектом культурного наследия является Четвертая соборная мечеть, построенная из дерева.

Ранее сообщалось, что в Татарстане начали реставрацию старейшей мечети 1742 года. Здание разобрали и восстанавливают бревна методом протезирования.

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