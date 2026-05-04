Общество
4 мая 14:56
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Эстонцы скупают туры на российскую границу для наблюдения за 9 Мая

Туристы соскучились по празднованию Дня Победы.

Несколько прибалтийских турфирм планируют устроить на 9 мая экскурсии в Нарву, чтобы жители Эстонии посмотрели на празднование Дня Победы на соседнем берегу — в Ивангороде. Цены начинаются от 80 евро (около семи тысяч рублей). В программе - просмотр российского концерта с набережной Нарвы, посещение советских памятников и мест ожесточённых боёв времён Великой Отечественной войны, пишет Shot.

Запросы на поездки по местам памяти поступают и от жителей Латвии. Они тоже просят экскурсии в Нарву. 9 мая — это также День Европы, говорят организаторы. Поэтому туристы обязательно примут участие в мероприятиях, посвящённых этой годовщине.

Ранее сообщалось, что зарубежные лидеры планируют посетить торжества в Москве 9 Мая. По словам помощника президента России, немало государственных деятелей выразили заинтересованность в посещении праздника.

