Министр считает, что только в личном разговоре видно реальные знания студента.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что развитие искусственного интеллекта может изменить саму процедуру защиты дипломных работ. По его мнению, проверять нужно не столько текст, сколько устный ответ студента перед комиссией.

«Как это ни странно, с помощью искусственного интеллекта мы вернёмся к основам высшего образования», — сказал Фальков на круглом столе, посвящённом ИИ в учёбе. Он пояснил, что при устной оценке способности каждого видны в полном объёме — и хорошие, и плохие. Когда комиссия задаёт вопросы не по бумаге, а по существу работы, никакая программа просто так не подготовит студента к ответу перед преподавателем. Это всё равно чувствуется.

Ранее мы писали, что студентам могут простить до 10 процентов ИИ-контента в курсовых и дипломах. Сейчас наличие такого текста могут счесть недобросовестностью, но подход хотят смягчить.

Также татарстанцам рассказали о топ-сферах для внедрения ИИ.

