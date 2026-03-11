Ответственность за нарушение понесут рекламодатель и рекламораспространитель.

Если YouTube, VPN-сервисы, Telegram и Whatsapp* (принадлежит Meta, запрещенной в России) заблокирует Роскомнадзор, то размещение там рекламы будет противозаконным. Об этом сообщили в ФАС. Ответственность понесет не только рекламодатель, но и рекламораспространитель.

Напомним, что рекламодатели массово уходят из Telegram после запрета ФАС. Media Direction Group и другие агентства приостанавливают кампании, рынок ждет разъяснений и ищет альтернативы. Эксперты прогнозируют дробление бюджетов между VK, нишевыми авторами и новыми платформами. Но российские аналоги пока нестабильны по охватам, поэтому часть денег может уйти в таргетированную рекламу и на маркетплейсы.

* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

