Общество
11 марта 12:31
Автор материала:«Вечерняя Казань»

ФАС запретит рекламу на заблокированных ресурсах

Ответственность за нарушение понесут рекламодатель и рекламораспространитель.

ФАС запретит рекламу на заблокированных ресурсах

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если YouTube, VPN-сервисы, Telegram и Whatsapp* (принадлежит Meta, запрещенной в России) заблокирует Роскомнадзор, то размещение там рекламы будет противозаконным. Об этом сообщили в ФАС. Ответственность понесет не только рекламодатель, но и рекламораспространитель.

Напомним, что рекламодатели массово уходят из Telegram после запрета ФАС. Media Direction Group и другие агентства приостанавливают кампании, рынок ждет разъяснений и ищет альтернативы. Эксперты прогнозируют дробление бюджетов между VK, нишевыми авторами и новыми платформами. Но российские аналоги пока нестабильны по охватам, поэтому часть денег может уйти в таргетированную рекламу и на маркетплейсы.

* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

скриншот видео
ФСБ задержала сотрудников «Флота РТ» по подозрению в вымогательстве взяток

Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.