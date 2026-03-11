ФАС запретит рекламу на заблокированных ресурсах
Ответственность за нарушение понесут рекламодатель и рекламораспространитель.
Если YouTube, VPN-сервисы, Telegram и Whatsapp* (принадлежит Meta, запрещенной в России) заблокирует Роскомнадзор, то размещение там рекламы будет противозаконным. Об этом сообщили в ФАС. Ответственность понесет не только рекламодатель, но и рекламораспространитель.
Напомним, что рекламодатели массово уходят из Telegram после запрета ФАС. Media Direction Group и другие агентства приостанавливают кампании, рынок ждет разъяснений и ищет альтернативы. Эксперты прогнозируют дробление бюджетов между VK, нишевыми авторами и новыми платформами. Но российские аналоги пока нестабильны по охватам, поэтому часть денег может уйти в таргетированную рекламу и на маркетплейсы.
* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.
Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.