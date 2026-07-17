Мероприятие состоится 12-13 сентября в Болгаре.

Автор фото: vk.ru/mechtately_fest

Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Мечтатели», который должен был пройти в Болгаре 16-19 июля, перенесли на 12-13 сентября из-за топливной ситуации в регионе. Как заявили организаторы совместно с Госкомитетом Татарстана по туризму, проблемы с бензином затруднят приезд участников, пилотов и гостей со всей страны. Решение было принято из соображений комфорта и безопасности.

Все запланированные активности состоятся в полном объеме — в небо поднимут шесть аэростатов, заранее записавшиеся гости смогут совершить полеты, будет проведен конкурс по сборке макетов. Вечером для посетителей пройдет светомузыкальное шоу с огненными горелками. Вход на фестиваль свободный. Палаточный лагерь от Болгарского музея-заповедника также будет организован.

«Перенос на сентябрь — это осознанный шаг, который позволит провести воздухоплавательный праздник именно так, как мы задумали, — ярко, масштабно и доступно для всех желающих», — заявил Марк Рофман, организатор «Мечтателей».

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с бензином в Казани появилась новая профессия — заправщик. Автолюбителям предлагают за четыре тысячи рублей отстоять очередь вместо владельца машины.

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