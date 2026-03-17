Общество
17 марта 09:34
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Филиппины продлили для россиян с истекшими визами срок пребывания

Новый срок - 1 апреля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для иностранцев, включая россиян, у которых оказались просроченными визы, продлили срок на Филиппинах, сообщило посольство России в республике в своем telegram-канале.

В Минюсте страны заметили, что из-за обострения военно-политической обстановки на Ближнем Востоке было решено продлить срок пребывания на Филиппинах для тех иностранцев, которые не смогли вовремя улететь из-за закрытия воздушного пространства стран в зоне конфликта. Иностранцам, у которых визы истекли 28 февраля, будет разрешено пребывать на Филиппинах до 1 апреля без каких-либо штрафов.

Ранее сообщалось, что «визу талантов» для иностранцев начнут выдавать российские посольства. Работа по оформлению таких виз будет организована во всех дипломатических представительствах до 15 апреля 2026 года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.