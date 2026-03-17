Новый срок - 1 апреля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для иностранцев, включая россиян, у которых оказались просроченными визы, продлили срок на Филиппинах, сообщило посольство России в республике в своем telegram-канале.

В Минюсте страны заметили, что из-за обострения военно-политической обстановки на Ближнем Востоке было решено продлить срок пребывания на Филиппинах для тех иностранцев, которые не смогли вовремя улететь из-за закрытия воздушного пространства стран в зоне конфликта. Иностранцам, у которых визы истекли 28 февраля, будет разрешено пребывать на Филиппинах до 1 апреля без каких-либо штрафов.

Ранее сообщалось, что «визу талантов» для иностранцев начнут выдавать российские посольства. Работа по оформлению таких виз будет организована во всех дипломатических представительствах до 15 апреля 2026 года.

