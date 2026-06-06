Именно столько составила разница цен контрактов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил исковые требования прокуратуры республики и постановил взыскать в пользу Технического колледжа им. В.Д. Поташова 898 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Татарстана, иск был подан после того, как недобросовестный поставщик, с которым колледж заключил в июле 2024 года контракт на поставку оборудования на сумму 14,6 миллиона рублей, не выполнил обязательства.

В итоге колледж был вынужден срочно заключать с другим поставщиком новый контракт, цена которого составила уже 15,5 миллиона рублей. Таким образом, колледжу был нанесен ущерб в размере разницы цен контрактов — 898 тысяч рублей.

Суд, согласившись с доводами прокуратуры, обязал компанию полностью возместить причиненный ущерб.

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