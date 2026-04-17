Общество
17 апреля 17:28
Автор материала:Степан Белоенко

Fix Price будет продавать продукцию Татспиртпрома

Сеть розничных магазинов получила лицензию на продажу крепкой алкогольной продукции.

Автор фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В магазинах «Фикс Прайс» появится продукция татарстанской компании «Татспиртпром», сообщают источники «Вечерней Казани». Сеть розничных магазинов получила лицензию на продажу крепкого алкоголя еще в мае 2025 года, однако на тот момент разрешение действовало лишь в Москве и Московской области, писал «Коммерсантъ». Но в планах компании было расширение географии сбыта на другие субъекты федерации.

Собеседники издания сообщают, что процесс подписания контрактов проходил в Москве. Он полностью курировался новым владельцем компании — Росспиртпромом. Крепкие алкогольные напитки татарстанского производителя будут продаваться на полках в Москве и области.

Сеть розничных магазинов «Фикс Прайс» основана в 2007 году и изначально позиционировалась как сеть магазинов фиксированной цены. Однако со временем ассортимент расширился и компания вышла на новые сегменты. По данным «Интерфакса», количество торговых точек в России на 2025 год — 7,5 тысячи.

Ранее мы также писали, что в центре Казани на улице Пушкина закрылся питейный дом Татспиртпрома 100Dal, решение было принято после того, как татарстанская компания объединилась с федеральным АО «Росспиртпром». В «Яндекс Картах» также говорится, что заведение уже закрыто.

