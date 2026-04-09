Общество
9 апреля 11:43
Автор материала:Алина Камалютдинова

Флот Татарстана хочет обеспечить бесшовную навигацию из Казани в Верхний Услон

Компания ждет прибытия двух судов на воздушной подушке.

Автор фото: Алексей Куденко / РИА Новости

АО «Флот Татарстана» планирует обеспечить бесшовную навигацию из Казани в Верхний Услон. Об этом сообщил генеральный директор АО «Флот Татарстана» Роман Лизалин.

Компания уже заключила контракт на покупку двух судов на воздушной подушке, благодаря которым удастся обеспечить круглогодичную навигацию. Они должны прибыть в Татарстан к осени.

Кроме того, в текущем году намечено возобновление речного сообщения между Казанью и Камским Устьем. Реализация проекта станет возможной только после завершения ремонта речного порта. Также впервые будет запущено скоростное речное сообщение по маршруту Казань — Набережные Челны.

Компания также ведёт планомерную работу по обновлению флота: за последние три года в нормативное состояние приведены 18 судов. В навигацию этого года выйдут 23 теплохода.

Напомним, речная навигация стартует 24 апреля. Первый рейс пройдет из Казани в Верхний Услон.

Ранее председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов заявил, что республика в этом году планирует восстановить речную навигацию с Ульяновском.

