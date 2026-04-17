Общество
17 апреля 15:40
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Фонд «Нэфис» направил в Дагестан 18,6 тонны бытовой химии

Гуманитарная помощь предназначена пострадавшим от последствий ливневых дождей и паводков.

Автор фото: БФ «Нэфис»

Сегодня благотворительный фонд «Нэфис» направил гуманитарную помощь жителям Республики Дагестан, пострадавшим от последствий ливневых дождей и паводков.

В составе груза 9,2 тонны стиральных порошков, 2,2 тонны средств для мытья посуды, 2,4 тонны туалетного и 1,4 тонны жидкого мыла, 3,4 тонны шампуней. Всего 18,6 тонны бытовой химии. Продукция предназначена для личной гигиены, уборки и санитарной обработки помещений после подтоплений.

Автор фото: БФ «Нэфис»

Гуманитарная акция инициирована депутатом Государственной Думы РФ, учредителем БФ «Нэфис» Иреком Богуславским. Помощь будет распределена среди жителей региона через благотворительные фонды «С верой в будущее» и «Чистое сердце» в городе Махачкале.

«Направляя гуманитарную помощь, мы хотим поддержать людей, оказавшихся в зоне стихии, и помочь им быстрее восстановить привычный уклад жизни. Искренне сочувствуем тем, кто потерял близких, и верим, что общими усилиями удастся преодолеть последствия бедствия», – сказал депутат Государственной Думы РФ, учредитель фонда «Нэфис» Ирек Богуславский.

Справочно:

Мощные ливни обрушились на Северный Кавказ в конце марта – начале апреля, в Махачкале вводился режим ЧС. В Дагестане и Чечне зафиксированы подтопления, перебои с энергоснабжением, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. Ситуация в ряде территорий была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным, погибли 6 человек, более 6,2 тысячи пострадали.

