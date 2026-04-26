В состав груза вошли товары первой необходимости.

Сегодня благотворительный фонд «Нэфис», по инициативе депутата Государственной Думы РФ и учредителя фонда Ирека Богуславского, передал гуманитарную помощь жителям подшефного Татарстану города Рубежное. Отправка груза прошла при участии секретаря регионального отделения партии, Почётного председателя Государственного Совета республики Фарида Мухаметшина, Героя России, генерал-полковника Александра Лапина и других. Акция приурочена ко Дню Победы.

В состав груза вошли товары первой необходимости: 8,7 тонны стиральных порошков, 1,5 тонны туалетного мыла, 1,8 тонны жидкого мыла, 2,9 тонны средств для мытья посуды и 1,1 тонны чистящих средств. Общий вес отправленной фондом бытовой химии составил 16 тонн.

Фура от БФ «Нэфис» стала частью гуманитарной колонны, сформированной под эгидой татарстанского отделения партии «Единая Россия». Всего из Казани в ЛНР направлены 10 фур с гуманитарной помощью. Помощь предназначена для жителей Лисичанска и Рубежного, а также для участников специальной военной операции. В составе колонны – питьевая вода, продукты питания, одежда, строительные материалы, окопные свечи и другие нужные вещи. Общий вес гуманитарного груза превышает 165 тонн.

Помощь жителям Лисичанска и Рубежного оказывается фондом «Нэфис» на регулярной основе и является частью комплексной гуманитарной программы, которую реализует депутат Государственной Думы РФ Ирек Богуславский с 2014 года. Всего за это время по его инициативе во вновь присоединенные регионы России, пострадавшие приграничные области, а также эвакуированным жителям направлено более 819 тонн гуманитарной помощи.