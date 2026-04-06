Общество
6 апреля 10:56
Автор материала:Дилия Мингазова

Гафаров: «Не вывезли бы 1,7 млн тонн снега, Казань оказалась бы в огромной луже»

Расслабляться все еще рано, уверены в мэрии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Столица Татарстана могла бы оказаться в одной большой луже, если бы из города вовремя не вывезли колоссальное количество выпавшего зимой снега. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель городского исполкома Рустем Гафаров.

- Вслед за аномально снежной зимой пришел аномально теплый апрель. Пока, слава богу, город не плывет. В нашу пользу сыграла плюсовая температура днем и минусовая или близкая к нулю - ночью. Но если бы мы не вывезли за зиму 1,7 миллиона тонн снега, Казань могла бы оказаться в огромной глубокой луже, - отметил он.

Но расслабляться все еще рано. Вдоль Казани, помимо Волги и Казанки, протекают мелкие, но опасные весной реки: Нокса, Киндерка, Вертелевка. По словам спикера, подготовка к паводку далеко не новая работа, но из-за колоссальных объемов снега внимание к этому нужно удвоить.

Ранее мы также писали, что городские власти начнут готовиться к зиме 2027-го уже этой весной. За нынешний зимний сезон с улиц города вывезли 1,7 миллиона тонн снега - это в семь раз больше, чем в аномально снежном 2024 году.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.