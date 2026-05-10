Автор фото: РИА Новости

Гидрометцентр предупреждает об усилении ветра в Татарстане. Об этом сказано на сайте ФГБУ «УМС Татарстана».

По данным метеорологической службы республики, днём 11 мая местами на территории региона прогнозируются сильные порывы ветра — до 15-17 м/с.

Ночью и утром местами прогнозируются заморозки в воздухе и на почве до минус пяти градусов.

В четверг Гидрометцентр республики прогнозировал, что 12 мая республика окажется в зоне теплого фронта. При этом в большинстве районов прогнозируются дожди. Температурный фон немного повысится и днем температура поднимется до девятнадцати градусов тепла.

Ранее синоптики сообщили, что в России погода начнет «скакать» еще сильнее. Резкие похолодания и потепления станут весенней нормой.

