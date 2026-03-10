Зайти в мессенджер можно только через двухфакторную аутенфикацию.

У россиян возникают вопросы по безопасности мессенджера МАХ. Почему беспокоиться не стоит, рассказал на брифинге министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илья Начвин.

- В МАХ есть двухфакторная аутентификация - это обязательно вход через «Госуслуги». После этого нужно еще ввести пароль, который вы сами придумываете. В плане безопасности вопросов никаких не должно быть, — отметил Начвин.

Подтверждение входа на «Госуслуги» через МАХ также сделано для безопасности данных, подытожил министр.

Ранее Начвин сообщил, что в Татарстане 1,5 миллиона человек пользуются национальным мессенджером МАХ. При этом республика уже движется к цифре в три миллиона.

