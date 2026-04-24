Общество
24 апреля 16:17
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Глава минстроя РТ оценил ход реализации ЖК «Васильевский остров» от ГК ТОЧНО

Темпы строительства объекта превышают запланированные сроки на 5 месяцев.

Глава минстроя РТ оценил ход реализации ЖК «Васильевский остров» от ГК ТОЧНО

Автор фото: ГК «ТОЧНО»

Первые этапы строительства масштабного комплекса ЖК «Васильевский остров» на 10 тысяч жителей выполнены уже на 40%. Накануне ход реализации флагманского проекта ГК ТОЧНО оценил глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин. В осмотре строящегося города-курорта, который ТОЧНО возводит в 30 минутах от центра Казани в партнерстве с банком «ДОМ.РФ», также приняли участие глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и глава Васильево Вячеслав Матвеев.

Автор фото: ГК «ТОЧНО»

Как отметил владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов, темпы возведения I и II этапов объекта превышают запланированные сроки на 5 месяцев. Первые резиденты могут получить ключи от квартир в следующем году. К этому моменту, помимо жилых домов, полностью завершат благоустройство дворовых пространств и зон отдыха, откроют магазины, кафе, пекарни и пункты выдачи заказов. Завершить строительство комплекса планируют в 2032 году.

Марат Мансурович отметил технорум – современный формат офиса продаж, где представлены инженерные решения, которые девелопер применит в комплексе. Среди них – инновационная трубопроводная система для воды питьевого качества прямо из-под крана и автономная котельная мощностью 48 МВт. Благодаря повышенной энергоэффективности она снижает расход топлива и уменьшает нагрузку на природу. Для жителей это двойная выгода: низкие коммунальные платежи и жизнь в экологичном районе.

Автор фото: ГК «ТОЧНО»

«Васильевский остров» в том числе успел получить разрешение на строительство III этапа. Кроме того, продолжается реализация автономной котельной с системой резервного топлива – первый этап энергообъекта на 15Мвт ТОЧНО планирует ввести в эксплуатацию уже в I квартале 2027 года. Он обеспечит бесперебойное теплоснабжение всего комплекса и высокий уровень комфорта с первых дней заселения.

прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
