Темпы строительства объекта превышают запланированные сроки на 5 месяцев.

Автор фото: ГК «ТОЧНО»

Первые этапы строительства масштабного комплекса ЖК «Васильевский остров» на 10 тысяч жителей выполнены уже на 40%. Накануне ход реализации флагманского проекта ГК ТОЧНО оценил глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин. В осмотре строящегося города-курорта, который ТОЧНО возводит в 30 минутах от центра Казани в партнерстве с банком «ДОМ.РФ», также приняли участие глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и глава Васильево Вячеслав Матвеев.

Как отметил владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов, темпы возведения I и II этапов объекта превышают запланированные сроки на 5 месяцев. Первые резиденты могут получить ключи от квартир в следующем году. К этому моменту, помимо жилых домов, полностью завершат благоустройство дворовых пространств и зон отдыха, откроют магазины, кафе, пекарни и пункты выдачи заказов. Завершить строительство комплекса планируют в 2032 году.

Марат Мансурович отметил технорум – современный формат офиса продаж, где представлены инженерные решения, которые девелопер применит в комплексе. Среди них – инновационная трубопроводная система для воды питьевого качества прямо из-под крана и автономная котельная мощностью 48 МВт. Благодаря повышенной энергоэффективности она снижает расход топлива и уменьшает нагрузку на природу. Для жителей это двойная выгода: низкие коммунальные платежи и жизнь в экологичном районе.

«Васильевский остров» в том числе успел получить разрешение на строительство III этапа. Кроме того, продолжается реализация автономной котельной с системой резервного топлива – первый этап энергообъекта на 15Мвт ТОЧНО планирует ввести в эксплуатацию уже в I квартале 2027 года. Он обеспечит бесперебойное теплоснабжение всего комплекса и высокий уровень комфорта с первых дней заселения.

