Иначе этот вопрос будет решаться в рамках нормативного регулирования, заметил Андрей Никитин.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Изменить практику применения повышенных тарифов при перевозке семей с детьми призвал «Яндекс Такси» министр транспорта РФ Андрей Никитин. Об этом он сообщил на радиостанции «Комсомольская правда».

Министр рассказал, что стоимость услуги определяется рынком, но ситуация, когда тариф больше при вызове такси на семью с ребенком, является несправедливой. По его словам, таксопаркам нужно будет найти решение самим, либо это будут регулировать нормативно.

«Потому что сегодня мама, папа с ребенком, по сути дела, дискриминированы в этом случае», - заявил министр.

Ранее сообщалось, что таксопарки столкнулись с финансовыми проблемами. Выручка и прибыль резко снизились, чего не было даже в эпоху пандемии.

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