Глава СПЧ Фадеев объяснил, почему невозможно запретить VPN в России
VPN — это сложнейшая система, которую используют миллионы контрагентов.
Глава совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) Валерий Фадеев сказал, что запретить или полностью выключить в России VPN-сервисы невозможно. Об этом он заявил в интервью РБК.
Он объяснил это просто. VPN — не просто приложение для обхода блокировок. Это целая система, которую используют банки, заводы, программисты и миллионы других людей по работе. Если попробовать всё отключить, может рухнуть весь интернет.
«Это очевидно», — сказал Фадеев. И добавил, что сам никогда не требовал закрыть VPN полностью.
Что ему не нравится — это когда россияне через VPN заходят на сайты, которые в стране заблокированы. Он напомнил, что некоторые из них признаны иноагентами или нежелательными организациями. По его мнению, там размещают не другую точку зрения, а вражескую пропаганду. И бороться с этим надо не запретами, а сознательностью самих людей.
Также Фадеев попросил не связывать временные отключения интернета с ущемлением свободы слова. Он привёл пример: 5 мая в Москве отключали мобильный интернет, потому что была угроза атаки. Людей предупредили заранее. По его словам, в такие моменты безопасность важнее комфорта.
Напомним, последние месяцы власти действительно ограничивают работу VPN. В марте Минцифры просило банки, маркетплейсы и другие крупные платформы ограничивать доступ для пользователей с включённым VPN.
Ранее мы писали, что общество устало от блокировок: плата за зарубежный трафик сделает VPN роскошью. Министерство цифрового развития официально подтвердило: власти рассматривают механизм дополнительной тарификации междугородного трафика для мобильных абонентов. Главная цель инициативы — сделать использование VPN экономически невыгодным.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.