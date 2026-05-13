VPN — это сложнейшая система, которую используют миллионы контрагентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) Валерий Фадеев сказал, что запретить или полностью выключить в России VPN-сервисы невозможно. Об этом он заявил в интервью РБК.

Он объяснил это просто. VPN — не просто приложение для обхода блокировок. Это целая система, которую используют банки, заводы, программисты и миллионы других людей по работе. Если попробовать всё отключить, может рухнуть весь интернет.

«Это очевидно», — сказал Фадеев. И добавил, что сам никогда не требовал закрыть VPN полностью.

Что ему не нравится — это когда россияне через VPN заходят на сайты, которые в стране заблокированы. Он напомнил, что некоторые из них признаны иноагентами или нежелательными организациями. По его мнению, там размещают не другую точку зрения, а вражескую пропаганду. И бороться с этим надо не запретами, а сознательностью самих людей.

Также Фадеев попросил не связывать временные отключения интернета с ущемлением свободы слова. Он привёл пример: 5 мая в Москве отключали мобильный интернет, потому что была угроза атаки. Людей предупредили заранее. По его словам, в такие моменты безопасность важнее комфорта.

Напомним, последние месяцы власти действительно ограничивают работу VPN. В марте Минцифры просило банки, маркетплейсы и другие крупные платформы ограничивать доступ для пользователей с включённым VPN.

Ранее мы писали, что общество устало от блокировок: плата за зарубежный трафик сделает VPN роскошью. Министерство цифрового развития официально подтвердило: власти рассматривают механизм дополнительной тарификации междугородного трафика для мобильных абонентов. Главная цель инициативы — сделать использование VPN экономически невыгодным.

