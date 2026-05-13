Общество
13 мая 15:55
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Глава СПЧ Фадеев объяснил, почему невозможно запретить VPN в России

VPN — это сложнейшая система, которую используют миллионы контрагентов.

Глава СПЧ Фадеев объяснил, почему невозможно запретить VPN в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) Валерий Фадеев сказал, что запретить или полностью выключить в России VPN-сервисы невозможно. Об этом он заявил в интервью РБК.

Он объяснил это просто. VPN — не просто приложение для обхода блокировок. Это целая система, которую используют банки, заводы, программисты и миллионы других людей по работе. Если попробовать всё отключить, может рухнуть весь интернет.

«Это очевидно», — сказал Фадеев. И добавил, что сам никогда не требовал закрыть VPN полностью.

Что ему не нравится — это когда россияне через VPN заходят на сайты, которые в стране заблокированы. Он напомнил, что некоторые из них признаны иноагентами или нежелательными организациями. По его мнению, там размещают не другую точку зрения, а вражескую пропаганду. И бороться с этим надо не запретами, а сознательностью самих людей.

Также Фадеев попросил не связывать временные отключения интернета с ущемлением свободы слова. Он привёл пример: 5 мая в Москве отключали мобильный интернет, потому что была угроза атаки. Людей предупредили заранее. По его словам, в такие моменты безопасность важнее комфорта.

Напомним, последние месяцы власти действительно ограничивают работу VPN. В марте Минцифры просило банки, маркетплейсы и другие крупные платформы ограничивать доступ для пользователей с включённым VPN.

Ранее мы писали, что общество устало от блокировок: плата за зарубежный трафик сделает VPN роскошью. Министерство цифрового развития официально подтвердило: власти рассматривают механизм дополнительной тарификации междугородного трафика для мобильных абонентов. Главная цель инициативы — сделать использование VPN экономически невыгодным.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.