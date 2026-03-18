Общество
18 марта 09:14
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Главе Татарстана в Китае подарили наушник-переводчик с 80 языками

Минниханов посетил компанию iFlytek в Хэфэе, где ему показали гаджет с синхронным переводом.

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в Китай получил необычный подарок. В городе Хэфэй главе Татарстана презентовали наушник с функцией синхронного перевода, в котором загружено 80 языков.

Устройство разработала компания iFlytek — один из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта и распознавания речи. Ключевой акционер компании — крупнейший оператор связи China Mobile, обслуживающий почти миллиард абонентов.

По итогам визита Минниханов поручил профильному министерству создать рабочую группу для обмена опытом и внедрения китайских технологий в Татарстане.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.