Главе Татарстана в Китае подарили наушник-переводчик с 80 языками
Минниханов посетил компанию iFlytek в Хэфэе, где ему показали гаджет с синхронным переводом.
Раис Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в Китай получил необычный подарок. В городе Хэфэй главе Татарстана презентовали наушник с функцией синхронного перевода, в котором загружено 80 языков.
Устройство разработала компания iFlytek — один из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта и распознавания речи. Ключевой акционер компании — крупнейший оператор связи China Mobile, обслуживающий почти миллиард абонентов.
По итогам визита Минниханов поручил профильному министерству создать рабочую группу для обмена опытом и внедрения китайских технологий в Татарстане.
