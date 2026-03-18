Минниханов посетил компанию iFlytek в Хэфэе, где ему показали гаджет с синхронным переводом.

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в Китай получил необычный подарок. В городе Хэфэй главе Татарстана презентовали наушник с функцией синхронного перевода, в котором загружено 80 языков.

Устройство разработала компания iFlytek — один из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта и распознавания речи. Ключевой акционер компании — крупнейший оператор связи China Mobile, обслуживающий почти миллиард абонентов.

По итогам визита Минниханов поручил профильному министерству создать рабочую группу для обмена опытом и внедрения китайских технологий в Татарстане.

