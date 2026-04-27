Эксперты «Сбербанк Лизинга» объяснили, что морозы и реагенты могут скрыто повредить подвеску, тормоза и аккумулятор.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Многие водители считают: раз машина пережила зиму — значит, с ней всё в порядке. Это самое опасное заблуждение, предупредили РИА Новости в компании «Сбербанк Лизинг». На самом деле именно весной начинают проявляться скрытые последствия морозов, реагентов и разбитых дорог — износ подвески, проблемы с тормозами, аккумулятором.

Если не провести диагностику, мелкие неисправности быстро перерастут в серьёзные поломки. И тогда ремонт обойдётся в разы дороже профилактики.

В компании советуют не ждать, пока машина сломается, а ехать в сервис сразу. Проверить подвеску, тормоза, все технические жидкости. Это поможет выявить проблемы на ранней стадии.

И ещё один совет: весной стоит изменить стиль вождения — сбавить скорость на плохих дорогах, избегать резких манёвров.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.