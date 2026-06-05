Наибольший риск возникновения злокачественных новообразований приходится на возраст от 65 до 85 лет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Возраст является главным фактором риска развития рака. Об этом онколог Владимир Ивашков рассказал в ходе интервью для YouTube-канала «Доктора».

Риск возникновения злокачественных новообразований оказывается выше всего в возрасте от 65 до 85 лет. С течением времени в организме накапливается все большее количество мутаций, по словам онколога, рак является расплатой за долгожительство.

Помимо этого факторами риска являются курение, алкоголь, ожирение, проживание и работа у вредных производств. Также рекомендуется есть правильную пищу, так как ультрапереработанные продукты тоже являются факторами развития онкозаболеваний.

Ранее сообщалось, что причин возникновения рака толстой кишки множество. Наряду с генетическими мутациями огромную роль играет образ жизни, сообщил профессор, главный внештатный специалист‑онколог ПФО, директор КГМА Рустем Хасанов. Он обратил внимание на особенности пищевого поведения в Татарстане. По его словам, жители республики употребляют много мучного, забывая об овощах и фруктах. Он советует ежедневно потреблять клетчатку.

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