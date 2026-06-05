Главный фактор риска развития рака назвал онколог
Наибольший риск возникновения злокачественных новообразований приходится на возраст от 65 до 85 лет.
Возраст является главным фактором риска развития рака. Об этом онколог Владимир Ивашков рассказал в ходе интервью для YouTube-канала «Доктора».
Риск возникновения злокачественных новообразований оказывается выше всего в возрасте от 65 до 85 лет. С течением времени в организме накапливается все большее количество мутаций, по словам онколога, рак является расплатой за долгожительство.
Помимо этого факторами риска являются курение, алкоголь, ожирение, проживание и работа у вредных производств. Также рекомендуется есть правильную пищу, так как ультрапереработанные продукты тоже являются факторами развития онкозаболеваний.
Ранее сообщалось, что причин возникновения рака толстой кишки множество. Наряду с генетическими мутациями огромную роль играет образ жизни, сообщил профессор, главный внештатный специалист‑онколог ПФО, директор КГМА Рустем Хасанов. Он обратил внимание на особенности пищевого поведения в Татарстане. По его словам, жители республики употребляют много мучного, забывая об овощах и фруктах. Он советует ежедневно потреблять клетчатку.
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