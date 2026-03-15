Общество
15 марта 15:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Главный онколог России Каприн назвал средний возраст выявления рака

Онкологические заболевания чаще всего диагностируют после 65 лет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Средний возраст выявления онкологических заболеваний в России составляет 65 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главного онколога Минздрава России, генерального директора НМИЦ радиологии Минздрава России, академика РАН Андрея Каприна.

Основной пик первичного выявления злокачественных новообразований, как и раньше, приходится на старшую возрастную группу.

Каприн отметил, что показатель среднего возраста онкологических пациентов вырос примерно на один год. Это напрямую связано с общей демографической тенденцией — старением населения.

Ранее сообщалось, что Минздрав включит онковакцины в программу ОМС в 2026 году. Бесплатно станут доступны мРНК-вакцины, «Онкопепт» и клеточная иммунотерапия.

