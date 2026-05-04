Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Дагестана Сергея Меликова. Он ушел по собственному желанию. На его место временно исполняющим обязанности назначен Федор Щукин.

Путин говорил об отставке Меликова 30 апреля. Председатель Народного собрания Заур Аскендеров предложил назначить на этот пост Федора Щукина. Путин поддержал его кандидатуру.

Сергей Меликов значился главой Дагестана с октября 2021 года. До этого, с 2019 года, был членом Совета федерации от Ставропольского края.

