Общество
4 мая 12:13
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Главу Дагестана Меликова отправили в отставку

Врио назначен Федор Щукин.

Главу Дагестана Меликова отправили в отставку

Автор фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Дагестана Сергея Меликова. Он ушел по собственному желанию. На его место временно исполняющим обязанности назначен Федор Щукин.

Путин говорил об отставке Меликова 30 апреля. Председатель Народного собрания Заур Аскендеров предложил назначить на этот пост Федора Щукина. Путин поддержал его кандидатуру.

Сергей Меликов значился главой Дагестана с октября 2021 года. До этого, с 2019 года, был членом Совета федерации от Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что главу исполкома Муслюмовского сельского поселения уволили из-за утраты доверия. Доход Марата Байрханова и его супруги не был указан в соответствующей справке.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.