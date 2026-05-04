Главу Дагестана Меликова отправили в отставку
Врио назначен Федор Щукин.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Дагестана Сергея Меликова. Он ушел по собственному желанию. На его место временно исполняющим обязанности назначен Федор Щукин.
Путин говорил об отставке Меликова 30 апреля. Председатель Народного собрания Заур Аскендеров предложил назначить на этот пост Федора Щукина. Путин поддержал его кандидатуру.
Сергей Меликов значился главой Дагестана с октября 2021 года. До этого, с 2019 года, был членом Совета федерации от Ставропольского края.
Ранее сообщалось, что главу исполкома Муслюмовского сельского поселения уволили из-за утраты доверия. Доход Марата Байрханова и его супруги не был указан в соответствующей справке.
